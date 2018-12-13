Вышел дублированный трейлер нового фильма про куклу-убийцу Чаки

Премьера фильма в России намечена на 21 июня.

Кинокомпания Central Partnership выпустила дублированный трейлер предстоящего хоррор-фильма "Детские игры", который станет перезапуском знаменитой франшизы о кукле-убийце Чаки. Ролик был опубликован на YouTube.

В предстоящей картине зрителю покажут новый взгляд на культовую куклу. В этот раз Чаки оживет не потому что в него вселится душа маньяка-убийца. В "Детских играх" главный герой будет механизированным роботом, сбой в системе которого породил в нем желание убивать.

Первостепенные роли в ленте достались актерам Обри Плазе и Брайану Тайри Генри, а режиссерское кресло занял Ларс Клевберг. Премьера фильма в России намечена на 21 июня.

Оригинальный трейлер:

Первый фильма про "Чаки" вышел в 1988 году и рассказывал о похождениях ожившей детской куклы, в которую вселился дух маньяка-убийцы Чарльза Ли Рэя. Фильм получил широкую популярность у фанатов жанра ужасов и стал началом целой вселенной, состоящей из семи фильмов и сериала.

Видео: Central Partnership, Orion Pictures