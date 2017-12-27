Куда сходить в Санкт-Петербурге 31 января: топ мероприятий в Петербурге

31 января в Петербурге море развлечений. Например, вы можете поиграть в старую советскую игру, послушать лекции об уличном искусстве, посмотреть на редкие фотографии Владимира Высоцкого, сходить с ребенком в Океанариум. А если вы давно мечтали заняться танцами - то день открытых дверей в танцевальной студии для вас!

Фестиваль городского искусства 3.0

Если вам симпотизирует уличное искусство, то это бесплатное мероприятие точно для вас! Комитет по культуре Петербурга совместно с библиотекой имени Лермонтова вновь запускают фестиваль о городском искусстве и его влиянии на городское пространство.

Все мероприятия в рамках программы можно разделить на три блока: выставки, лекции и мастер-классы от уличных художников. С лекциями будут выступать как сами художники, так и искусствоведы.

Что: Фестиваль городского искусства 3.0

Где: "Открытая гостиная" в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова / Литейный проспект, 19

Когда: 29 января - 17 февраля

Билеты: бесплатно





Современная версия советской игры "С утра до вечера"

Если вы помните советскую настольную игру "С утра до вечера", то это мероприятие точно для вас!

Это коллаборация Музея советских игровых автоматов и художника Ильи Тихомирова по мотивам популярной советской игры. Эта увлекательная бродилка по Петербургу. Организаторы предлагают окунуться в детство и предоставляют бесплатную возможность сыграть в настольную игру. Спешите, 31 января последний день!

Что: современная версия советской игры "С утра до вечера"

Где: кофейни Даблби, бары "Хроники", "Бакалавриат" и "Сидрерия", кафе "Фартук", "Квартирка", "Дачники", сети "Бюро", в таймкафе Цифербург, коворкинге "Ясная поляна", заведениях Waff & Love, кофейне Mad Espresso Team, барах brimborium и Black Books, кафе Cake and Breakfast и библиотеке имени Гоголя.

Когда: 31 января с 8.00 до 20.00

Билеты: бесплатно

Неделя открытых дверей в школе танцев Master Place Если вы давно мечтаете научиться танцевать, то эти занятия точно для вас. На дне открытых дверей в школе танцев вас обучат тем направлениям, которым вы только хотите: хип-хоп или джаз-фанк, контемпорари или поппинг, вог или электро-дэнс. Надо просто записаться на мастер-класс. Школа современных танцев Master Place ждёт именно вас. Тех, кто влюблён в движение, пластику и драйв. Что: Неделя открытых дверей в школе танцев Master Place Где: набережная реки Мойки, 60, лит. Д (вход с переулка Гривцова 6)

Когда: с 29 января по 4 февраля, с 15.00 до 22.00





Билеты: запись на сайте http://masterplace.pro/order/

В Петербурге покажут неизвестные фото Высоцкого

Памятные и никому неизвестные фотографии Владимира Высоцкого представят в Центре Шемякина. Экспозиция, посвящённа личности и таланту Владимира Высоцкого. Вы сможете посмотреть на редкие снимки поэта, музыканта и актёра, сделанные его другом Михаилом Шемякиным, а также французским фотографом Патриком Бернаром.

Экскурсии начинаются ежедневнно в 13.00, 16.00 и 19.00.

Что: экспозиция с неизвестными фотографиями Высоцкого

Где: улица Садовая, 11

Когда: с понедельника по пятницу; 10.00–18.00

Билеты: от 200 до 500 рублей

Экскурсия в Океанариум

А если ваши дети давно хотят посмотреть на подводный мир, то именно поход в Океанариум выручит вас. Здесь каждый посетитель может стать свидетелем ежедневных (кроме понедельника) эксклюзивныхшоу с подводными жителями - "Шоу с акулами" и "Шоу с тюленями", а также погрузиться в атмосферу подводного мира. Также сотрудники Океанариума делят его на такие разделы:

Пресноводные рыбы Северо-Запада

Тропический лес

Скалистый берег

Главный аквариум

Коралловый риф

Морские млекопитающие

Что: экскурсия в "Океанариум"

Где: улица Марата, 86

Когда: 31 января в 10.00

Билеты: от 400 до 600 рублей

Фото: ВКонтакте / Открытые источники / 78ru