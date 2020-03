Присутствие в команде робота делает людей более общительными.

Выражающий эмоции робот помог людям наладить общение друг с другом. Американские ученые установили, что робот может повлиять на общее взаимодействие людей. Об этом говорится в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Работу провели ученые из Йельского университета под управлением Николаса Христакиса.

Открытие связано с тем, что роботы способны чаще признавать свои ошибки и больше выражать свои эмоции. Поведение людей в группах робот-человек и человек-человек сильно отличалось. Участники эксперимента заявили, что более открыто относились к коллегам по команде, если с ними был робот. Также разговоры между членами группы продолжались дольше и велись чаще. В таких группах обсуждение велось более эмоционально, позитивно и веселее.

Фото: Margaret Traeger et al. / PNAS, 2020

Видео: YouTube/YaleCampus