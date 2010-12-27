Выпускников заставят публиковать дипломные работы в интернете

Выпускников в принудительном порядку могут заставить публиковать свои дипломы, чтобы бороться с плагиатом

Министерство образования и науки РФ выступило с инициативой ввести обязательные публикации полных текстов дипломных работ выпускников. Такие меры предложены в рамках борьбы с плагиатом.

18 октября на публичном обсуждении был представлен законопроект, в соответствии с которым выпускники должны размещать тексты своих дипломных работ на официальном сайте вуза. В рамках проекта срок хранения текстов составляет 6 месяцев в открытом доступе. Исключением станут дипломы, содержащие коммерческую или государственную тайну.

Также Министерство образования предложило запретить на законодательном уровне любую рекламу о продажах дипломных и других работ, предусмотренных в рамках государственной научной аттестации.

По мнению депутатов, если не предпринять подобных мер, то станет невозможным объективно определить знания и подготовку бедующих специалистов. В Министерстве также отметили, что на данный законопроект не понадобится выделения дополнительных бюджетных ассигнований.