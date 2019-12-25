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Выпускник Консерватории им. Римского-Корсакова стал победителем конкурса хореографов Дианы Вишневой
Сегодня, 21:47
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Выпускник Консерватории им. Римского-Корсакова стал победителем конкурса хореографов Дианы Вишневой

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Конкурс состоялся в рамках восьмого Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva.

Определился победитель конкурса молодых хореографов, который прошел в рамках фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva. Событие завершилось в Москве 14 октября. Конкурс выиграл выпускник Санкт-Петербургской Консерватории им. Римского-Корсакова Эрнест Нургали. Молодой постановщик представил танцевальный этюд Gentle Hearts, сообщил ТАСС. В качестве приза Нургали получил грант на стажировку в компании / школе современного танца. Он также стал лауреатом премии "Вне границ", победитель в которой определялся зрительским голосованием.

Кроме балерины Дианы Вишневой в жюри оказались худрук балета Московского театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Лоран Илер и худрук Челябинского театра современного танца Ольга Пона.

Отмечается, что на конкурс поступило более сотни заявок, до финала дошли пять молодых хореографов не старше 37 лет.

Ранее мы сообщали о том, что балерина Диана Вишнева стала послом футбольного Евро-2020. 

Фото: Pixabay

Теги: context диана вишнева, конкурс, консерватория, хореография
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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