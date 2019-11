В России отменят выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком

Ежемесячное пособие перестанут выплачивать с 1 января.

С 1 января в России отменят ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Сегодня работающим матерям, женщинам-военнослужащим, находящимся декрете, и другим родственникам, ухаживающим за ребенком, ежемесячно выплачивают по 50 рублей. Это пособие ввели в 1994 году. Оно сохранится у тех, кто начал получать его до вступления указа в законную силу.

2 августа Владимир Путин подписал закон, который позволяет семьям с доходом 45 тысяч рублей получать выплаты на первого и второго ребенка в среднем около 10 тысяч рублей в месяц. Указ вступает в силу с 1 января.

