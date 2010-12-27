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Виновнику смертельного ДТП на Невском проспекте предъявили обвинение
Сегодня, 22:29
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TretyakovaS

Виновнику смертельного ДТП на Невском проспекте предъявили обвинение

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В настоящее время решается вопрос об аресте мужчины.

Смертельное ДТП на Невском проспекте обернулось обвинением для 29-летнего безработного Мурада Касымова. Возбуждено  уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения". Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

На данный момент решается вопрос об аресте уроженца Азербайджана. Продолжается расследование.

Напоминаем, что в ночь на 24 февраля на Невском проспекте возле дома №55 пьяный водитель въехал в толпу людей. Также сообщается, что перед этим иномарка совершила столкновение с другим автомобилем. Погибли два человека, еще трое пострадали. 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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