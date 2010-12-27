Виновнику смертельного ДТП на Невском проспекте предъявили обвинение

Смертельное ДТП на Невском проспекте обернулось обвинением для 29-летнего безработного Мурада Касымова. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения". Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.
На данный момент решается вопрос об аресте уроженца Азербайджана. Продолжается расследование.
Напоминаем, что в ночь на 24 февраля на Невском проспекте возле дома №55 пьяный водитель въехал в толпу людей. Также сообщается, что перед этим иномарка совершила столкновение с другим автомобилем. Погибли два человека, еще трое пострадали.
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