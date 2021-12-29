Житель Всеволожска проведет 9,5 лет в колонии за выстрелы в лицо жене и 12 ударов топором

Также осужденный должен выплатить миллион рублей брату погибшей.

Всеволожский городской суд Ленобласти признал виновным в убийстве Сергея Шпака. Он несколько раз выстрелил в свою супругу и забил ее топором в торговом центре Всеволожска.

Суд установил, что днем 11 ноября 2020 года мужчина пришел в ТЦ "Лидер", где его жена работала в салоне красоты. Он выстрелил ей в голову из травматического пистолета не менее трех раз, а после нанес не менее 12 ударов топором. Женщина скончалась на месте.

Суд назначил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить миллион рублей брату погибшей. Сына женщина под опеку взял ее брат.

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Фото: Piter.tv