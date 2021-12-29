Молодой петербуржец зарезал сожителя матери на проспекте Кузнецова

Потерпевший скончался в больнице.

В Петербурге задержали 21-летнего молодого человека по подозрению в убийстве сожителя матери. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратились соседи. Они рассказали, что по подъезду дома №20 на проспекте Кузнецова в неадекватном состоянии бегает женщина. Установлено, что во время пьяной ссоры молодой человек ударил ножом в шею 41-летнего сожителя матери.

Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением шеи, в тяжелом состоянии в Городскую больницу №26. Спустя время мужчина скончался.

Подозреваемого поместили в изолятор. Известно, что он был дважды судим по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Ранее в Петербурге задержали мигранта, зарезавшего соперника по игре в нарды.

Фото: Piter.TV