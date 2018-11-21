Если водители не соглашались платить, то им специально создавали аварийные ситуации, а также закидывали транспорт камнями.

Вымогатели денег у водителей маршруток получили условные сроки в Петербурге. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Следствием установлено, что с октября 2019 года по ноябрь 2020 года двое мужчин вымогали деньги у водителей маршруток на конечных остановках автобусов в различных районах города. Злоумышленники угрожали расправой, требуя ежедневно отдавать от 100 до 900 рублей. Если водители не соглашались платить, то им специально создавали аварийные ситуации, а также закидывали транспорт камнями.

Всего по делу выявили 10 потерпевших, общая сумма ущерба составила более 24 тыс. рублей. Мужчины признали вину и возместили ущерб. Суд приговорил одного 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, а другого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: Piter.tv