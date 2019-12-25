Вылетевший из Уфы в Петербург самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Всего же на борту оказалось 116 пассажиров, их отправили другим рейсом.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что аэробус А-319 рейсам Уфа в Петербург вынужден вернуться в воздушную гавань из-за технической неисправности. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани Уфы.

Известно, что инцидент произошел в минувшее воскресенье в 22:00. Аэробус незамедлительно вернулся в воздушную гавань. Посадка прошла в штатном режиме.

После самолет осмотрели технические специалисты. Отмечается, что всех 16 пассажиров отправили другим рейсом.

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