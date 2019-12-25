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Вылетевший из Уфы в Петербург самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности
Сегодня, 8:48
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IRINA_CHALKINA

Вылетевший из Уфы в Петербург самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

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Всего же на борту оказалось 116 пассажиров, их отправили другим рейсом.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что аэробус А-319 рейсам Уфа в Петербург вынужден вернуться в воздушную гавань из-за технической неисправности. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани Уфы.

Известно, что инцидент произошел в минувшее воскресенье в 22:00. Аэробус незамедлительно вернулся в воздушную гавань. Посадка прошла в штатном режиме.

После самолет осмотрели технические специалисты. Отмечается, что всех 16 пассажиров отправили другим рейсом. 

Ранее мы сообщали о том, что в метрополитене представили свою версию конфликта между полицией и пассажиром без маски на "Беговой".

Фото:pixabay

Теги: неисправность самолет, пулково, уфа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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