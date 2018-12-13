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Видео: в поселке Харитоново возложили цветы к памятнику танкисту Харитонову

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Дмитрий Никулин традиционно отдал дань памяти участникам боев за освобождение Выборгских земель.

В Харитоновском микрорайоне Выборга, который жители города по старой памяти называют поселком Харитоново состоялось традиционное возложение цветов к памятнику погибшему танкисту. Сражавшийся за освобождение Выборгских земель А.К. Харитонов погиб неподалеку в июне 1944 года.

Возложение цветов провел глава Выборгского района, Дмитрий Никулин. Поздравив всех собравшихся с всенародным праздником, глава отдал дань уважения всем, кто сражался в годы Великой Отечественной войны и в частости тем, кто ценой собственной жизни обеспечил нам возможность спокойно жить и работать сейчас.

После возложения цветов, перед собравшимися жителями поселка выступил ансамбль "Гвардия", в состав которого входят бывшие военнослужащие. В составе ансамбля также спел и председатель Выборгской общественной организации ветеранов труда и Вооруженных сил Владимир Остапчук. Военнослужащие исполнили множество патриотических песен и песен военных лет.

Видео: Piter.TV

Теги: 9 мая, возложение цветов, выборг, выборгский район, день победы, дмитрий никулин, харитоново
Категории: Выборг, Новости Выборгского района, Новости Ленинградской области,

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