Видео: звезда "Зеленого слоника" Сергей Пахомов выдвинул свою кандидатуру на пост президента РФ

В сети появилось видеообращение бывшего участника "Битвы экстрасенсов" Сергея Пахомова, в котором он заявляет, что хочет стать президентом России.

В сети появилось видеообращение бывшего участника "Битвы экстрасенсов" и звезды фильма "Зеленый слоник" Сергея Пахомова, в котором он рассказал, что хочет стать президентом России.



В ролике он объясняет, почему избиратели должны отдавать за него голоса. При условии достижения цели стать президентом, Пахомов пообещал сделать "Город Справедливых и Город Несправедливых", а между ними будет курсировать маршрутное такси. Также новоиспеченный кандидат в президенты заявил о намерении построить "Город Шарлатанов" куда попадут экстрасенсы, выдумывающие свои способности, авантюристы, мошенники и так далее.



Пахомов отметил, что имеет полное право выдвигать свою кандидатуру на президентский пост.





Видео: YouTube/Super