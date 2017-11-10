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Видео: звезда "Зеленого слоника" Сергей Пахомов выдвинул свою кандидатуру на пост президента РФ

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В сети появилось видеообращение бывшего участника "Битвы экстрасенсов" Сергея Пахомова, в котором он заявляет, что хочет стать президентом России.

В сети появилось видеообращение бывшего участника "Битвы экстрасенсов" и звезды фильма "Зеленый слоник" Сергея Пахомова, в котором он рассказал, что хочет стать президентом России.

В ролике он объясняет, почему избиратели должны отдавать за него голоса. При условии достижения цели стать президентом, Пахомов пообещал сделать "Город Справедливых и Город Несправедливых", а между ними будет курсировать маршрутное такси. Также новоиспеченный кандидат в президенты заявил о намерении построить "Город Шарлатанов" куда попадут экстрасенсы, выдумывающие свои способности, авантюристы, мошенники и так далее.

Пахомов отметил, что имеет полное право выдвигать свою кандидатуру на президентский пост.

Видео: YouTube/Super 

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Категории: Новости России

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