Видео: заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин рассказал о ходе реставрации

Заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин дал комментарий о уже произведенных и предстоящих работах в исторических зданиях города, где расположены учебные заведения.

Как рассказал заместитель главы админисрации, в данный момент уже завершены работы над фасадом выборгскиой Гимназии. В ближайшем будущем будут начаты работы над фасадом гимназии №11. Уже подготовлена проектная документация и проведен конкурс, в ходе чего был определен подрядчик, который займется восстановлением памятника архитектуры.

Порядка 19 миллионов рублей из местного бюджета выделены на ремонт фасада исторической части здания школы и укрепление фундамента. Работы будут идти два месяца и не затронут учебный процесс. - заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин

Также по словам заместителя главы, в 2019 году планируется ремонт здания по адресу ул. Краснофлотская, 9, где ранее был расположен клуб "Балтика".

В конце сентября мы должны получить проект по ремонту бывшего клуба "Балтика", эта работа идет уже четыре месяца. Планируется ремонт из бюджета муниципального образования - заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин

Впрочем, ремонт здания клуба находится в данный момент на самом раннем этапе. В данный момент профильные специалисты ведут проектную работу и подготавливают финальную смету.

Видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"