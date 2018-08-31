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Видео: заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин рассказал о ходе реставрации

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Заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин дал комментарий о уже произведенных и предстоящих работах в исторических зданиях города, где расположены учебные заведения.

Как рассказал заместитель главы админисрации, в данный момент уже завершены работы над фасадом выборгскиой Гимназии. В ближайшем будущем будут начаты работы над фасадом гимназии №11. Уже подготовлена проектная документация и проведен конкурс, в ходе чего был определен подрядчик, который займется восстановлением памятника архитектуры.

Порядка 19 миллионов рублей из местного бюджета выделены на ремонт фасада исторической части здания школы и укрепление фундамента. Работы будут идти два месяца и не затронут учебный процесс.

заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин

Также по словам заместителя главы, в 2019 году планируется ремонт здания по адресу ул. Краснофлотская, 9, где ранее был расположен клуб "Балтика".

В конце сентября мы должны получить проект по ремонту бывшего клуба "Балтика", эта работа идет уже четыре месяца. Планируется ремонт из бюджета муниципального образования

заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин

Впрочем, ремонт здания клуба находится в данный момент на самом раннем этапе. В данный момент профильные специалисты ведут проектную работу и подготавливают финальную смету.

Видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"

Теги: выборг , пресс-служба администрации , реставрация выборга
Категории: Выборг

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