Видео: водитель врезался в дорожное ограждение и оказался на трамвайных путях в Выборгском районе

Мужчина не пострадал, а вот его право на вождение автомобиля оказалось под угрозой.

Piter.TV получил видео с момента происшествия в Выборгском районе Петербурга. Водитель с признаками алкогольного отравления не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Машина оказалась на трамвайных путях.

По информации в группе "ВКонтакте" "Дорожный инспектор", инцидент произошел около 19:50 на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руднева 11-го февраля.

По предварительным данным, водитель отказался от медосвидетельствования. Ранее он был лишен водительского удостоверения и несколько лет ездил, и его не останавливали.

Видео: Piter.TV