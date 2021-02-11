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Видео: водитель врезался в дорожное ограждение и оказался на трамвайных путях в Выборгском районе

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Мужчина не пострадал, а вот его право на вождение автомобиля оказалось под угрозой.

Piter.TV получил видео с момента происшествия в Выборгском районе Петербурга. Водитель с признаками алкогольного отравления не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Машина оказалась на трамвайных путях.

По информации в группе "ВКонтакте" "Дорожный инспектор", инцидент произошел около 19:50 на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руднева 11-го февраля. 

По предварительным данным, водитель отказался от медосвидетельствования. Ранее он был лишен водительского удостоверения и несколько лет ездил, и его не останавливали. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, пьяный водитель, трамвайные пути
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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