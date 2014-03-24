Пьяный мигрант без прав снес ограждение и выехал на трамвайные пути в Петербурге

Мужчина признался, что лишился водительского удостоверения в 2015 году за пьяное вождение.

Вечером 10 февраля в Выборгском районе Петербурга произошла авария, виновником которой стал 48-летний мужчина, севший за руль Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Автомобилист не смог справиться с управлением на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руднева. Он пробил ограждение и выехал на трамвайные пути. От медицинского освидетельствования пьяный нарушитель отказался и был оформлен по статье 12.26 КоАП (отказ).

Во время беседы с правоохранителями мужчина признался, что этим вечером пил водку и закусывал хурмой. Кроме того, он пригласил сотрудников ГИБДД угоститься шавермой, заявив, что владеет сетью кафе.

Проверка показала, что в 2015 году мужчину лишили водительского удостоверения за пьяное вождение. Он рассказал, что ездил без прав пять с лишним лет и до этого времени его никто не останавливал.

Теперь гражданину одной из южных республик грозит наказание по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.