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На перекрестке Будапештской и Славы произошло ДТП с автобусом

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Нуждается ли кто-либо в помощи медиков, неизвестно.

Днем во вторник, 9 февраля, в Петербурге на перекрестке проспекта Славы и Будапештской улицы произошло ДТП. Об этом сообщил "Мегаполис"

Под "крабом" внедорожник протаранил автобус. Пострадал ли кто-либо, пока неизвестно. Позже редакция Piter.TV получила кадры с места аварии.

Судя по видеозаписи, водитель внедорожника видел, как автобус поворачивает, но все равно начал движение вперед. Сотрудники ГИБДД выяснят обстоятельства и причины столкновения.

Ранее мы писали, что массовая авария с участием грузовиков и легковушки произошла на Московском шоссе.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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