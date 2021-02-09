На перекрестке Будапештской и Славы произошло ДТП с автобусом

Днем во вторник, 9 февраля, в Петербурге на перекрестке проспекта Славы и Будапештской улицы произошло ДТП. Об этом сообщил "Мегаполис".
Под "крабом" внедорожник протаранил автобус. Пострадал ли кто-либо, пока неизвестно. Позже редакция Piter.TV получила кадры с места аварии.
Судя по видеозаписи, водитель внедорожника видел, как автобус поворачивает, но все равно начал движение вперед. Сотрудники ГИБДД выяснят обстоятельства и причины столкновения.
Ранее мы писали, что массовая авария с участием грузовиков и легковушки произошла на Московском шоссе.
Видео: Piter.TV
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