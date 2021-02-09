Массовая авария с участием грузовиков и легковушки произошла на Московском шоссе

Днем 9-го февраля в Пушкинском районе Петербурга произошло массовое ДТП, которое серьезно затруднило движение других автомобилистов. На Московском шоссе в районе железнодорожной станции "Шушары", по словам очевидца, столкнулись три транспортных средства.
Среди участников аварии оказались два грузовых автомобиля и легковой. У "Лады" пострадал передний и задний бампер. Также на дороге остановилась красная иномарка, но она, судя по кадрам, в ДТП не попала.
О пострадавших не сообщалось.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что проспекте Героев столкнулись две иномарки и опубликовал видео.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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