Видео: выборжане рассказали, что следует разместить в здании возле стадиона "Авангард"

В третий раз корреспондент Piter.TV вышел совместно с коллегами из группы "Интересный Выборг" на улицу, чтобы услышать мнение выборжан по важному вопросу. На этот раз - по просьбе городской администрации. Так что же город хочет видеть в пустующей новостройке рядом со стадионом?

Совместно с группой "Интересный Выборг" мы провели опрос людей на улицах. Жители Выборга ответили на вопрос, что бы им хотелось увидеть в недавно завершенном, но пока что пустом здании рядом со стадионом "Авангард".

Ответы горожан сильно различались. Несмотря на то, что большинство было за стандартные варианты вроде "спортивного комплекса", попадались и те, кто хотел бы увидеть рядом со стадионом кальянную и даже магазин комиксов и манги. Городская администрация уже пообещала прислушаться к гласу народа и учесть мнение опрошенных, а также комментарии под видео, когда будут планировать здание в пользование.

Видео: группа ВКонтакте "Интересный Выборг", Piter.TV