Видео: в Выборге обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса

Действующим предпринимателям, а также выборжанам, планирующим открыть свое дело, представители областного комитета по развитию малого и среднего бизнеса напомнили о существующих мерах поддержки, а также рассказали о нововведениях в сфере предпринимательства.

В минувшую пятницу представители областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области встретились с бизнесменами Выборга и района. Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

На встрече обсуждались ключевые вопросы реализации проекта в регионе и меры поддержки малого и среднего бизнеса. В обсуждении приняли участие не только действующие предприниматели, но и люди, в планы которые входит начать предпринимательскую деятельность. Для таких выборжан также была подготовлена информация о существующих мерах поддержки.

Напомним, национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" нацелен на увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Организаторы: областной комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, Фонд поддержки предпринимательства и промышленности региона, администрация МО "Выборгский район"

Фото, видео: Piter.TV