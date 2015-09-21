Видео: в парке 30-летия Октября горожане митингуют против строительства скоростной дороги

В понедельник, 3 сентября, в парке 30-летия Октября петербуржцы вышли на митинг против строительства скоростной дороги. По словам мобильного корреспондента на акции собралось очень много горожан.
В основном, это жильцы близрасположенных домов, частые посетители парка
отмечает корреспондент
Дело в том, что Восточного скоростной диаметр по проекту должен пролегать через парк, в котором местные жители привыкли отдыхать с детьми.
Около сотни людей собирают подписи против строительства.
На кадрах видно, что многие петербуржцы пришли на акцию протеста с детьми.
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