Видео: в парке 30-летия Октября горожане митингуют против строительства скоростной дороги

Около сотни людей собирают подписи против строительства.

В понедельник, 3 сентября, в парке 30-летия Октября петербуржцы вышли на митинг против строительства скоростной дороги. По словам мобильного корреспондента на акции собралось очень много горожан.

В основном, это жильцы близрасположенных домов, частые посетители парка отмечает корреспондент

Дело в том, что Восточного скоростной диаметр по проекту должен пролегать через парк, в котором местные жители привыкли отдыхать с детьми.

Около сотни людей собирают подписи против строительства.

На кадрах видно, что многие петербуржцы пришли на акцию протеста с детьми.

Ранее мы писали о том, что власти города одобрили митинг против пенсионной реформы