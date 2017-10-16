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Жуткое видео: в квартире в Новосибирске голые мужчины устроили поножовщину

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В сети появилось видео с места поножовщины, произошедшей в одной из квартир жилого дома в Новосибирске.

В сеть проникли жуткие кадры с места поножовщины, произошедшей в одной из квартир жилого дома в Новосибирске.

На видео запечатлен обнаженный мужчина, истекающий кровью. Он сделал попытку попасть к консьержу и попросить помощи.

СМИ сообщают, что инцидент произошел вечером 14 октября в одной из квартир дома на улице Крылова. Между 33-летним мужчиной и 18-летним юношей произошел конфликт, переросший в поножовщину. В результате полученных травм 18-летний парень скончался на месте, а 33-летний мужчина был доставлен в больницу.

Видео: ВКонтакте/Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» 

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Категории: Новости России

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