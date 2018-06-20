Видео: в Выборге собаки загрызли косулю из Красной книги

Труп животного нашли сегодня днём женщина с ребенком во время прогулки по "Парку Монрепо".

В Выборге стая диких собак насмерть загрызла молодую косулю. Канал Piter.TV побывал на месте происшествия и узнал подробности гибели животного, занесенного в "Краную книгу". Детали случившегося нам рассказали сотрудники музея-заповедника "Парк Монрепо".

Около полудня к сотруднику охраны "Парка Монрепо" подошли двое посетителей, которые сообщили, что неподалеку от острова Людвигштайн волки загрызли какое-то животное. По прибытии на место, сотрудники охраны парка обнаружили на окровавленном льду мертвую косулю, а рядом с трупом животного - двух крупных бродячих собак. На место были вызваны представители природоохраны.

Сегодня в 12:30 посетительница парка подошла к охране и сообщила, что в районе острова Людвигштайн два волка кого-то задрали рядом с островом. Мы с охранником выдвинулись на место посмотреть что случилось.Когда прибыли на место, рядом с косулей лежали две бродячие собаки, которых раньше в парке мы никогда не видели. Наш крик испугал их и они убежали по льду в сторону Кировского поселка Видас Урбонавичюс, начальник охраны "Парка Монрепо"

Судя по следам, собаки гнали косулю со стороны посёлка Кировские дачи и загрызли уже у берега острова. Как выяснилось, погибшее животное (молодая самка европейской косули) является редким и занесено в Красную книгу Балтийского региона.

В ближайшее время труп косули будет утилизирован в соответствии с Федеральным законодательством.

Видео: Piter.TV