Видео: в Выборге прошёл семинар для предпринимателей по противодействию коррупции

Встреча прошла в рамках фестиваля предпринимательства "Территория роста"

Сегодня в здании администрации МО "Выборгский район" прошла рабочая встреча представителей правоохранительных органов (прокуратура, отдел экономической безопасности, следственный комитет) с предпринимательским сообществом Выборгского района.

На встрече предприниматели могли задать интересующие их вопросы касающиеся проверок, согласований и других моментов, где может присутстовать коррупционная составляющая.

Семинар прошел в рамках фестиваля предпринимательства "Территория роста". Организаторы мероприятия - администрация МО "Выборгский район" совместно с Советом делового сотрудничества и поддержки предпринимателей.

Видео: Piter.TV