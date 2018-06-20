Видео: в Выборге открылся фестиваль предпринимательства "Территория роста"

В рамках фестиваля руководители предприятий пройдут обучающие семинары и на несколько дней уступят свою должность студентам

Сегодня в ЛГУ им. Пушкина, Институт экономической безопасности состоялось официальное открытие фестиваля предпринимательства "Территория роста".

Ежегодный фестиваль проводит администрация МО "Выборгский район" совместно с Советом делового сотрудничества и поддержки предпринимателей уже восьмой раз. Мероприятие будет проходить сразу на нескольких площадках.

В программе запланированы обучающие тренинги и семинары для предпринимателей. Кроме того, уже на протяжении 4-х лет в рамках фестиваля проходит бизнес-акция "Я-ДИРЕКТОР". Предприниматели на несколько дней уступают студентам свои рабочие места, предоставив им возможность попробовать свои силы на руководящих позициях.

Подведение итогов акции пройдет 5 апреля. В этот же день в 18:00 пройдет церемония награждения премией "Человек года - 2019" по версии Совета делового сотрудничества и поддержки предпринимателей.

Фестиваль пройдет в Выборге с 3 по 7 апреля. Ознакомится с подробной программой мероприятия можно на официальном сайте администрации МО "Выборгский район".

Фото, видео: Piter.TV