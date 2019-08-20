Видео: в Выборг вернулась традиционная ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий уже не первый год помагает найти работу жителям Выборга. Правда, с февраля по сегодняшний день ярмарки не проводились. Наконец традиция встреч работодателей и соискателей была возобновлена.

В предприятиях Выборга наблюдается серьезный кадровый голод. По словам сотрудников Центра занятости населения, на данный момент только известных зарегистрированных вакансий в базе данных центра более двухсот. Основные специалисты, которых не хватает – врачи. Также Выборгский район сильно нуждается в технических специалистах и конечно в обычных рабочих, грузчиках и уборщиках помещений.

На ярмарке предоставляется свобода для соискателя и работодателя встретиться, пообщаться, познакомиться и возможно, привести друг к друга к более долгосрочному сотрудничеству.

На эту ярмарку пришло более двадцати представителей работодателей и более пятиста соискателей. В течении трех часов у них была возможность общаться и знакомиться. В свою очередь Центр занятости оказывал и тем и другим необходимые консультации в юридической, рофориентационной и психологической сферах.

Видео: Piter.TV