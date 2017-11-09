Сеть удивил ролик из Сыктывкара. Местный житель заснял, как в одном из дворов на сломанной качели раскачивается маленький мальчик.
СМИ сообщают, что видео было снято во дворе домов №17 и 17/1 на Сысольском шоссе. Мальчик качался на качели, висевшей на одной петле. Автор видео рассказал, что к ребенку подходили взрослые и предупреждали об опасности, но это не особо помогло, и мальчик снова раскачивался.
Мужчина, снявший ролик, отправил заявку в управляющую компанию с просьбой устранить неполадки.
Видео: ВКонтакте/Виталий Жданов
Сегодня, 20:30
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Видео: в Сыктывкаре смелый ребенок раскачивался на полуразваленной качели
В сети появилось видео, как в одном из дворов Сыктывкара маленький мальчик раскачивается на сломанной качели.
Сеть удивил ролик из Сыктывкара. Местный житель заснял, как в одном из дворов на сломанной качели раскачивается маленький мальчик.