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Видео: в Сыктывкаре смелый ребенок раскачивался на полуразваленной качели

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В сети появилось видео, как в одном из дворов Сыктывкара маленький мальчик раскачивается на сломанной качели.

Сеть удивил ролик из Сыктывкара. Местный житель заснял, как в одном из дворов на сломанной качели раскачивается маленький мальчик.

СМИ сообщают, что видео было снято во дворе домов №17 и 17/1 на Сысольском шоссе. Мальчик качался на качели, висевшей на одной петле. Автор видео рассказал, что к ребенку подходили взрослые и предупреждали об опасности, но это не особо помогло, и мальчик снова раскачивался.

Мужчина, снявший ролик, отправил заявку в управляющую компанию с просьбой устранить неполадки.  

Видео: ВКонтакте/Виталий Жданов

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Категории: Новости России

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