Видео: в пригороде Сыктывкара пьяный водитель снес остановку со школьниками

В сети появилось видео, как в в пригороде Сыктывкара - Затоне пьяный водитель на скорости въехал в остановку. Есть пострадавшие.

В сеть проникли жуткие кадры, снятые в пригороде Сыктывкара - Затоне. На видео запечатлен момент опасной езды пьяного водителя: мужчина на полной скорости въехал в остановку, где находились три школьницы и учительница. Пострадавших госпитализировали.



Как сообщают СМИ, дорожный инцидент произошел 15 сентября около 17:30. В автомобиле "Ока" находились двое пьяных мужчин. Было установлено, что за рулем находился водитель без прав.



По данному факту проводится проверка.



Видео: ВКонтакте/Mash | Мэш