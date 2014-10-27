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Видео: в пригороде Сыктывкара пьяный водитель снес остановку со школьниками

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В сети появилось видео, как в в пригороде Сыктывкара - Затоне пьяный водитель на скорости въехал в остановку. Есть пострадавшие.

В сеть проникли жуткие кадры, снятые в пригороде Сыктывкара - Затоне. На видео запечатлен момент опасной езды пьяного водителя: мужчина на полной скорости въехал в остановку, где находились три школьницы и учительница. Пострадавших госпитализировали.

Как сообщают СМИ, дорожный инцидент произошел 15 сентября около 17:30. В автомобиле "Ока" находились двое пьяных мужчин. Было установлено, что за рулем находился водитель без прав.

По данному факту проводится проверка.

Видео: ВКонтакте/Mash | Мэш

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Категории: Новости России

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