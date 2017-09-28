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Видео: в Сыктывкаре пьяная женщина сбила мальчика на велосипеде у "Вечного огня"

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В сети появилось видео, как в Сыктывкаре пьяная автоледи сбила мальчика на велосипеде.

В сеть проникли кадры жуткого ДТП. В Сыктывкаре пьяная автоледи сбила мальчика на велосипеде и поехала дальше.

Инцидент произошел вечером 27 сентября рядом с мемориалом "Вечный огонь".

На кадрах видно, как мальчик пытается пересечь пешеходный переход, не слезая с транспортного средства, и попадает под колеса автомобиля. Женщина снизила скорость после произошедшего, но не остановилась.

СМИ сообщают, что мальчик повредил голеностопный сустав. Стоит отметить, что у водительницы не было прав на управление автомобилем.

Видео: YouTube/Pro Gorod11

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Категории: Новости России

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