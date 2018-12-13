Видео: в Петербурге состоялся "танец" буксиров

Петербуржцы делятся видео с вальсирующими кораблями и ледоколами.

На Васильевском острове Петербурга буксиры "станцевали" для местных жителей. В акватории Невы судна показали маневренные навыки и умение быстро перестраиваться. Действие закончится в 20 часов вечера под музыкальное сопровождение.

Начало мероприятия было запланировано на половину третьего вечера 5 мая. Петербуржцы собрались на набережной Лейтенанта Шмидта. В течение двух дней праздничная программа "Фестиваля ледоколов" покажет возможности действующих судов и научно-исследовательских кораблей.

В рамках события туристы и жители города смогут посетить ледокол Красин по особой программе. Как и на других водных объектах ФГУПа "Росморпорта", там будут организованы бесплатные обзорные экскурсии.

Ранее Piter.tv писал о том, что набережная Лейтенанта Шмидта рискует оказаться под землей.

Фото и видео: Piter.tv