Очевидцы: набережная Лейтенанта Шмидта рискует оказаться под землей

Аварийное состояние участка вызывает тревогу за безопасность прохожих.

На Васильевском Острове местные жители беспокоятся об аварийном состоянии набережной Лейтенанта Шмидта. Петербуржцы рассказывают, что участок от 19-ой линии ВО по направлению к Благовещенскому мосту серьезно поврежден. В последний раз рабочие укрепляли пространство 15 лет назад.

Зрелище действительно печальное! Этому еще способствует то, что вся нижняя часть набережной превращена в парковку. Вес то какой!!!Почему не запретят въезд на набережную на автомобилях. высказывают недовольство ситуацией местные жители

На данный момент асфальт частично наклонен и рискует уйти под землю с минуты на минуту. Отметим, что под набережной располагается подземная парковка.

"Провис" также касается гранитной части и ограждений на набережной. Сейчас конструкция частично завалилась назад.

Фото: Вконтакте/Живем на Васильевском