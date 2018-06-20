Видео: у "Черной речки" сгорела коммуналка

Двоим жителям дома в Приморском районе, где огонь захватил целый этаж здания, понадобилась помощь медиков.

В Петербурге, недалеко от метро "Черная речка" сгорела коммунальная квартира на третьем этаже. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Коммунальная квартира находится на Сестрорецкой улице, дом 6. На кадрах видно, как из окон валит черный дым. Двоим жителям дома в Приморском районе, где огонь захватил целый этаж здания, понадобилась помощь медиков. Они надышались угарным газом. Жильцов дома также эвакуировали через окна, так как огонь захватил коридор.

Примечательно, что два дня назад (26 марта) на сайте ЦИАН разместили объявление о продаже комнаты в доме №6 по Сестрорецкой улице. Очевидцы предполагают, что это может быть та самая, выставленная на продажу комната.



Фото: ЦИАН

Видео: Piter.TV