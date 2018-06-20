Видео: торжественное вручение паспортов юным выборжанам

В выставочном центре "Выборг – город воинской славы" состоялось торжественное вручение паспортов юным выборжанам.

В Выборге состоялось торжественное вручение паспортов юным горожанам. Праздничное мероприятие в стенах Дома молодежи проходит уже далеко не впервые. На этот раз его провел депутат МО "Город Выборг" Анатолий Смолянинов.

После торжественного приветствия и произнесения символической "клятвы гражданина", подростки получающие свои первые паспорта поставили необходимые подписи и получили из рук депутата экземпляр Конституции РФ, а также красиво оформленную обложку для новообретенного документа. Обложка по замыслу организаторов торжества не только должна оберегать паспорт от физических поврежений, но и напоминать ему о малой родине. Для этого на ней нанесены изображения всех самых узнаваемых построек Выборга, начиная от замка и заканчивая зданием городского рынка.

Видео: Piter.TV