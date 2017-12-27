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Видео: спасатели закончили тушить пламя на 2-ом Муринском проспекте

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На временно закрытом участке дороги по 2-ому Муринскому проспекту начали передвигаться первые автомобили.

Появились новые подробности относительно пожара на 2-ом Муринском проспекте. Спасатели рассказали с места событий, что причиной возгорания в расселенном доме стал мусор. Огонь перекинулся на площадь в 100 квадратных метров. 
 
 
В ликвидации последствий участвовали 20 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. 
В настоящее время информации о пострадавших нет. Пожарные закончили экстренные мероприятия. В ближайшее время движение транспорта на данном участке будет открыто. Напомним, что ранее службам пришлось закрыть проезжую часть, чтобы позволить крупногабаритной спасательной технике подъехать к месту возгорания. Из-за этого утром “встали” легковые машины и общественный транспорт.
 
 
Подробнее о процессе тушения и загоревшемся здании можно узнать в этом материале
 
 
Фото и видео: Piter.tv
Теги: 2 муринский проспект , выборгский район , огонь , пожар
Категории: Новости СПб

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