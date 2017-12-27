Видео: спасатели закончили тушить пламя на 2-ом Муринском проспекте

На временно закрытом участке дороги по 2-ому Муринскому проспекту начали передвигаться первые автомобили.

Появились новые подробности относительно пожара на 2-ом Муринском проспекте. Спасатели рассказали с места событий, что причиной возгорания в расселенном доме стал мусор. Огонь перекинулся на площадь в 100 квадратных метров.

В ликвидации последствий участвовали 20 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

В настоящее время информации о пострадавших нет. Пожарные закончили экстренные мероприятия. В ближайшее время движение транспорта на данном участке будет открыто. Напомним, что ранее службам пришлось закрыть проезжую часть, чтобы позволить крупногабаритной спасательной технике подъехать к месту возгорания. Из-за этого утром “встали” легковые машины и общественный транспорт.

Подробнее о процессе тушения и загоревшемся здании можно узнать в этом материале

Фото и видео: Piter.tv