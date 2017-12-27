Видео: На 2-ом Муринском проспекте горит квартира

В Выборгском районе спасатели тушили возгорание в квартире.

В Выборгском районе произошел сильный пожар. Огнеборцы потушили жилую квартиру на третьем этаже дома номер 31 по 2-ому Муринскому проспекту. Сообщаение об инциденте поступило на пульт диспетчера около пяти часов утра.

Как сообщают очевидцы, экстренные службы перекрыли проезд по данному участку дороги. Транспорт “встал” на проспекте Пархоменко, Институтском проспекте и улице Орбели. В ликвидации пламени участвует несколько спасательных расчетов. Отметим, что ситуация коснулась не только частных автомобилей, но и общественный городской транспорт. В частности, трамваи не могут проехать.

По сведенияям от управления службы ГУ МЧС, пожар ликвидирован. Однако, как рассказывает наш источник, на 7.50 утра и здание, и улица полностью заполнены дымом. На наших кадрах видно, что еще полным ходом идет работа пожарных, дорога перекрыта, а транспорт по прежнему стоит. На месте дежурит машина скорой помощи.

Фото и видео: Piter.tv