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Видео: сотрудники Выборгтеплоэнерго укрепили фундамент памятника освободителям города

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Работы по укреплению прошли в ходе проведения субботников на территории района.

В минувшую пятницу  в Выборге стартовала пора субботников. Сотрудники Выборгтеплоэнерго, помимо прилегающей территории на улице Сухова, навели порядок на братском захоронении при въезде в город. 

Работники аварийной службы организации укрепили фундамент памятника освободителям города: сделали опалубку и восстановили основание. Также, фигуру советского воина-победителя и мемориал отчистили от пыли и грязи, убрали и вывезли с территории мусор. 

Организованы субботники были администрацией МО "Выборгский район". На недавнем совещании  Дмитрий Самойленко призвал руководителей предприятий, а также жителей города выйти на улицу, чтобы оказать посильную помощь в подготовке города к летнему сезону.

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, выборгтеплоэнерго, ленобласть, новости выборга, памятник, субботники
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Картина дня,

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