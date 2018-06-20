Видео: сотрудники Выборгтеплоэнерго укрепили фундамент памятника освободителям города

Работы по укреплению прошли в ходе проведения субботников на территории района.

В минувшую пятницу в Выборге стартовала пора субботников. Сотрудники Выборгтеплоэнерго, помимо прилегающей территории на улице Сухова, навели порядок на братском захоронении при въезде в город.

Работники аварийной службы организации укрепили фундамент памятника освободителям города: сделали опалубку и восстановили основание. Также, фигуру советского воина-победителя и мемориал отчистили от пыли и грязи, убрали и вывезли с территории мусор.

Организованы субботники были администрацией МО "Выборгский район". На недавнем совещании Дмитрий Самойленко призвал руководителей предприятий, а также жителей города выйти на улицу, чтобы оказать посильную помощь в подготовке города к летнему сезону.

Видео: Piter.TV