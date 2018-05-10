Жителям Выборгского района рассказали о "Социальном кодексе"

Жители Выборгского района встретились с руководством Комитета по социальной защите населения Ленинградской области.

Поводом для визита руководства областного Комитета по социальной защите населения в Выборг стала модернизация системы соцзащиты и первый этап внедрения "Социального кодекса" Ленобласти. Людям напомнили, что с 1 июля соцобеспечением в муниципалитетах будет заниматься Правительство региона. Так, вопросы организации выплат и социального обслуживания перейдут к филиалам ленинградского "Центра социальной защиты". Впрочем, на людях это не отразиться - изменится форма, но не содержание. Все услуги будут оказываться по тем же адресам, и, разумеется, в полном объеме.

Что касается социального обслуживания, то здесь руководитель комитета Людмила Нещадим выделила две тенденции. В будущем регион ждет разумная оптимизация подобных учреждений. Кроме того, государство рассчитывает на активное участие бизнеса в сфере социального обслуживания населения. Кстати, в Выборгском районе уже есть позитивные примеры подобной работы - когда негосударственные организации выполняют свои обязанности на достойном уровне. Такое сотрудничество выгодно и власти, и бизнесу, и населению.

На встрече не обошлось и без обсуждения "Социального кодекса" Ленинградской области, принятого в этом году. Выборжцам напомнили о значимости "критерия нуждаемости" - без подтверждения этого показателя областные льготы могут оказаться недоступными для некоторых граждан. Однако это не повод для беспокойства - льготникам нужно просто связаться с экспертами комитета и собрать все необходимые документы, подтверждающие уровень дохода. Зато реформа социальной сферы уже позволила серьезно повысить некоторые из областных социальных выплат.

Подробности встречи населения с представителями Комитета по социальной защите смотрите в репортаже Piter.TV.

Видео: Piter.TV

Глеб Лялин, Стас Бутенко