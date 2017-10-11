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Видео смертельного ДТП под Тольятти появилось в интернете

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На трассе Тольятти - Ягодное столкнулись иномарка с эмблемой такси и отечественное авто.

Смертельная авария произошла сегодня утром, 11 октября, на автодороге между Тольятти и Ягодное.

По неизвестным на данный момент причинам, автомобиль "Хендай Солярис" с эмблемой такси столкнулся лоб в лоб в отечественной "четверкой". От мощного удара отечественное авто улетело в кювет. Водитель скончался на месте аварии до приезда спасателей. Тело пришлось деблокировать с помощью специнструментов. Водитель иномарки с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу.

ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии.

Видео: YouTube/ 4x4 NIVA-TV

 
Теги: дтп , смертельная авария
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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