Видео смертельного ДТП под Тольятти появилось в интернете

На трассе Тольятти - Ягодное столкнулись иномарка с эмблемой такси и отечественное авто.

Смертельная авария произошла сегодня утром, 11 октября, на автодороге между Тольятти и Ягодное.

По неизвестным на данный момент причинам, автомобиль "Хендай Солярис" с эмблемой такси столкнулся лоб в лоб в отечественной "четверкой". От мощного удара отечественное авто улетело в кювет. Водитель скончался на месте аварии до приезда спасателей. Тело пришлось деблокировать с помощью специнструментов. Водитель иномарки с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу.

ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии.

Видео: YouTube/ 4x4 NIVA-TV