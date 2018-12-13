Видео: сезон поющих мостов в Петербурге открыт

Яркое световое шоу с музыкальным сопровождением представили в честь Дня города.

В воскресенье, 26 мая, в 23:30 состоялось открытие сезона поющих мостов в Петербурге. Об этом сообщает официальный сайт администрации Санкт-Петербурга.

Яркое световое шоу под музыкальное сопровождение симфонического оркестра "Северная симфония" уже традиционно начинает свою работу в конце мая. Под управлением дирижёра Фабио Мастранджело оркестр исполнил "Гимн великому городу" Рейнгольда Глиера, также в программе вечера прозвучали произведения Глинки, Бородина, Чайковского, Римского-Корсакова и других великих композиторов.

Мероприятия в честь празднования Дня города проходили все минувшие выходные. Завершилась торжественная программа разведением Дворцового моста и зажжением факелов Ростральных колонн. Кульминационным моментом празднования стала трюковая проходка канатоходца Расула Абакарова в створах разведённого моста.

Напомним, что вчера на Невском проспекте прошёл парад барабанщиков.

Видео: Piter.TV