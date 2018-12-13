Видео: пожарные Выборга героически побороли лесной пожар, которого не было

Выборгские огнеборцы оперативно потушили масштабный лесной пожар, а также спасли от огня населенный пункт Лужайка. Правда, реальная угроза отсутствовала и все выше перечисленное было только легендой крупномасштабных учений спасателей.

Огнеборцы Выборга за 40 минут справились с лесным пожаром на площади более 25 гектар, при этом защитив от стремительно распространявшегося огня населенный пункт "Лужайка", расположенный неподалеку.

Именно по такому сценарию проходили масштабные учения МЧС, состоявшиеся 28 мая. Задействованы в процессе тушения условного пожара были не только выборгские огнеборцы, но спасатели, медики, сотрудники лесничества, а также пожарный поезд. Всего участниками тренировки стали более 80 человек личного состава и 21 специализированное транспортное средство.

В процессе учений были отработаны системы обнаружения и тушения лесных пожаров, а также возможность быстрой мобилизации огнеборцев из других регионов. Несмотря на то, что возле населенного пункта Лужайка небольших речек и озер достаточно, пожарные отработали тушение леса в условиях отсутствия воды. Именно для этого был мобилизован поезд, который привез на место условного возгорания 120 тонн воды.

Впрочем, по словам директора лесничества, которое также принимало участие в учениях, такие масштабные пожары не случаются в Выборгском районе. И хотя совсем избежать возгораний на лесных территориях не удается, обычно площадь пожаров не превышает одного гектара.

Видео: Piter.TV