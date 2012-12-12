Видео перестрелки на автомойке Томска опубликовали в интернете

На опубликованном видео двое молодых людей в капюшонах заходят в помещение и синхронно стреляют в администратора.

Накануне, 1 ноября, в Томске на одной из автомоек города произошла стрельба.

Сообщение и видео появилось в популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ города Томск. На опубликованных кадрах в 8 часов 55 минут 1 ноября в помещение заходят двое мужчин в синих капюшонах и синхронно стреляют из неизвестного предмета в администратора. Мужчина, по всей видимости, клиент, прячется за кофейный автомат.

Под опубликованным видео пользователи пишут, что происшествие произошло на мойке у Романа, по адресу Рабочая,45. Некий Роман в комментариях попросил удалить видео, потому что у них все хорошо и никого не обижали. Возможно, это был акт устрашения, так как никто не пострадал. Одна из девушек пишет, что приезжали три автомобиля полиции и реанимация. Все автомобили вскоре уехали.

Местные жители расстроены, что "лихие 90е" возвратились в их родной город.

Видео: ВК, Регион-70 | Томск