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Видео от очевидца: пьяный водитель вылетел на встречку

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Неудачная ночь для BMW выдалась в Петербурге. Вторая "немка" оказалась участником ДТП за последние 12 часов.

В сети появилось видео от очевидцев аварии, которая произошла сегодня ночью в Новом Девяткино.

пьяный водитель вылетел на встречку

Как стало известно, на прозванном жителями окрестных домов "проклятом светофоре", водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения не справился с управлением спортивной Mitsubishi и вылетел на встречную полосу движения. В результате нарушения японская авто врезалась в BMW.

Очевидцы сообщают, что лобовое столкновение произошло на большой скорости и другим участникам движения чудом удалось среагировать и вовремя нажать по томозам. Скорая помощь и наряд ГИБДД оперативно прибыли на место происшествия. В аварии никто сильно не пострадал. Пьяного водителя увезли в больницу. 

пьяный водитель вылетел на встречку

Фото и видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: дорожные новости , дтп , новости спб , происшествия
Категории: ДТП Происшествия Новости СПб

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