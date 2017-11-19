Видео от очевидца: пьяный водитель вылетел на встречку

Неудачная ночь для BMW выдалась в Петербурге. Вторая "немка" оказалась участником ДТП за последние 12 часов.

В сети появилось видео от очевидцев аварии, которая произошла сегодня ночью в Новом Девяткино.

Как стало известно, на прозванном жителями окрестных домов "проклятом светофоре", водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения не справился с управлением спортивной Mitsubishi и вылетел на встречную полосу движения. В результате нарушения японская авто врезалась в BMW.

Очевидцы сообщают, что лобовое столкновение произошло на большой скорости и другим участникам движения чудом удалось среагировать и вовремя нажать по томозам. Скорая помощь и наряд ГИБДД оперативно прибыли на место происшествия. В аварии никто сильно не пострадал. Пьяного водителя увезли в больницу.

Фото и видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург