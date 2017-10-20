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Видео: нападение паука на лягушку вызвало истерику у жителя США

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В США мужчина снял видео, на котором паук нападает на лягушку. Сам оператор был в шоке от происходящего и принялся истерически кричать.

В сети появилось видео, на котором запечатлен паук, заматывающий лягушку в свою паутину. Житель США, который снимал происходящие, принялся истерически кричать, видя страдания лягушки.

На кадрах паук, поймавший лягушку в свои сети, ловко заматывает жертву в паутину. За кадром оператор был в шоке от увиденного и начал кричать.

Автор ролика в описании к видео отметил, что заснял только одного из множества пауков, появившихся на местности, сообщает РИА "Новости".

Отметим, что на кадрах запечатлен ядовитый бразильский странствующий паук. Этот вид обитает в Центральной и Южной Америке, но нередко пауки попадают в Европу в контейнерах с бананами, поэтому их еще называют банановыми.

Видео: YouTube/ViralHog
 

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Категории: Мировые новости

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