Видео: нападение паука на лягушку вызвало истерику у жителя США

В сети появилось видео, на котором запечатлен паук, заматывающий лягушку в свою паутину. Житель США, который снимал происходящие, принялся истерически кричать, видя страдания лягушки.
На кадрах паук, поймавший лягушку в свои сети, ловко заматывает жертву в паутину. За кадром оператор был в шоке от увиденного и начал кричать.
Автор ролика в описании к видео отметил, что заснял только одного из множества пауков, появившихся на местности, сообщает РИА "Новости".
Отметим, что на кадрах запечатлен ядовитый бразильский странствующий паук. Этот вид обитает в Центральной и Южной Америке, но нередко пауки попадают в Европу в контейнерах с бананами, поэтому их еще называют банановыми.
Видео: YouTube/ViralHog