Видео: на перекрестке Бухарестской и Белы Куна столкнулись две иномарки

Судя по кадрам, удар был довольно сильный.

Во вторник, 6 апреля на перекрестке улиц Бухарестская и Белы Куна произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

У водителя чёрной машины немного крови на лбу отметил петербуржец.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как водитель черной машины поворачивал на перекрестке в тот момент, когда к пересечению на большой скорости приближался встречный автомобиль. Избежать столкновения не удалось.

Передние части машин сильно пострадали. В каком состоянии находятся участники ДТП, неизвестно.

Ранее мы писали, что в московском метро мужчина столкнул пассажира на рельсы.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Видео: Piter.TV