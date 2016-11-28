Видео: на перекрестке Бухарестской и Белы Куна столкнулись две иномарки

Во вторник, 6 апреля на перекрестке улиц Бухарестская и Белы Куна произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.
У водителя чёрной машины немного крови на лбу
отметил петербуржец.
На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как водитель черной машины поворачивал на перекрестке в тот момент, когда к пересечению на большой скорости приближался встречный автомобиль. Избежать столкновения не удалось.
Передние части машин сильно пострадали. В каком состоянии находятся участники ДТП, неизвестно.
Ранее мы писали, что в московском метро мужчина столкнул пассажира на рельсы.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
Видео: Piter.TV
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