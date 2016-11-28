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Видео: на перекрестке Бухарестской и Белы Куна столкнулись две иномарки

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Судя по кадрам, удар был довольно сильный.

Во вторник, 6 апреля на перекрестке улиц Бухарестская и Белы Куна произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

У водителя чёрной машины немного крови на лбу

отметил петербуржец.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как водитель черной машины поворачивал на перекрестке в тот момент, когда к пересечению на большой скорости приближался встречный автомобиль. Избежать столкновения не удалось. 

Передние части машин сильно пострадали. В каком состоянии находятся участники ДТП, неизвестно.

Ранее мы писали, что в московском метро мужчина столкнул пассажира на рельсы. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Картина дня, ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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