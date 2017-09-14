Видео: на Строителей молодой человек чуть не выпал из окна

В Кудрове произошло ЧП с участием молодого человека. Как сообщают очевидцы, молодой человек поругался с отцом. Он открыл окно и начал кричать, что хочет умереть. Парень какое-то время сидел на окне. Потом холодный осенний воздух заставил его порядком продрогнуть. После чего парень взял одеяло и вернулся на место.
Обеспокоенные соседи вызвали спасателей. Те быстро прибыли на место и смогли договориться с соседями сверху. Двое сотрудников МЧС закрепили страховку. Один спустился на этаж ниже и ногами втолкнул парня в комнату.
Кроме того, для страховки внизу сделали растяжку. Очевидцы сняли на видео момент спасения.
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