Видео: на "Пушкинской" давка из-за закрытия "Садовой"

На станциях метро "Пушкинская" и "Звенигородская" образовались огромные очереди из пассажиров.

В петербургском метро очередной коллапс. Давка и очереди образовались на станции метро "Пушкинская", а также в переходе на "Звенигородскую". Канал Piter.TV публикует видео и фото инцидента.

ЧП случилось после того, как в 18 часов вечера была закрыта на вход и выход станция метро "Садовая". По техническим причинам также закрыли переходы к двум соседним станциям. Люди попытались добраться до соседних пересадочных узлов, где попали в своеобразную ловушку. Хуже всего пришлось станциям метро "Звенигородская" и "Пушкинская", где люди могут пересесть с "фиолетовой" на "красную ветку".

По словам очевидцев, пассажиры уже не помещались на платформах, из-за этого поездам пришлось перемещаться медленнее. А пропускная способность перехода между двумя платформами оказалась слишком низкой.

Видео и фото: Piter.TV