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Видео: на Дворцовой площади открыли мотосезон

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В субботу, 5 мая в Петербурге открыли мотосезон.

В субботу, 5 мая на Дворцовой площади был дан старт мотосезона. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.tv. 

В 14.00 участники стартуют в направлении Ленэкспо. Там в 14.40-15.00 запланирован финиш и по факту прибытия – праздничный концерт. На концерте байкеры смогут послушать кавер-группу Turbo Lovers, ska comedy punk коллектив "Коllайдер "Orchestra", Софи и ее электровиолончель, русский рок и фанк в исполнении группы Ekibastuz, рокера Фому Егорыча и каверы на "Арию" от "Железной воли". Мероприятие продлится до 19 часов. 

Теги: мотосезон , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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