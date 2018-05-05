Видео: на Дворцовой площади открыли мотосезон

В субботу, 5 мая в Петербурге открыли мотосезон.

В субботу, 5 мая на Дворцовой площади был дан старт мотосезона. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.tv.

В 14.00 участники стартуют в направлении Ленэкспо. Там в 14.40-15.00 запланирован финиш и по факту прибытия – праздничный концерт. На концерте байкеры смогут послушать кавер-группу Turbo Lovers, ska comedy punk коллектив "Коllайдер "Orchestra", Софи и ее электровиолончель, русский рок и фанк в исполнении группы Ekibastuz, рокера Фому Егорыча и каверы на "Арию" от "Железной воли". Мероприятие продлится до 19 часов.