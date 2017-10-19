Видео момента смертельного ДТП из Югры: В аварии погибла 14-летняя девочка

Водитель проскочил на "красный" и допустил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП погибла восьмиклассница, которая находилась в машине нарушителя. В ДТП пострадали еще 4 человека.

Страшная авария, которая унесла жизнь девочки - подростка, произошла сегодняшней ночью в ХМАО в городе Радужный.

22-летний водитель ВАЗ-2112 проехал на значительной скорости на запрещающий красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем "Лада Приора". Удар был очень мощный. В результате аварии 14-летняя девочка, ученица 8го класса, погибла на месте. Оба водителя и еще два пассажира ВАЗ-2112, 17-летний парень и 14-летняя девочка, с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

Правоохранительные органы выясняют все причины и обстоятельства аварии.

Видео: УМВД России по ХМАО