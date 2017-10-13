Видео момента ДТП: В Волгограде легковушка сбила пятилетнюю девочку

В сети появилось видео момента наезда на 5ти-летнего пешехода возле Тракторного рынка в Волгограде.

Страшное ДТП произошло накануне, 12 октября, недалеко от Тракторного рынка в Волгограде. Момент наезда попал в поле зрения видеорегистратора припаркованного недалеко автомобиля.

На опубликованных кадрах видно, что отечественная легковушка в последний момент успевает слегка вырулить и по касательной задевает ребенка. Тем не менее, ребенок падает от удара и переворачивается. С криками подбегает мама малышки и относит в сторону с середины проезжей части. Собирается толпа очевидцев.

Сообщается, что к месту ДТП была вызвана "скорая", которая увезла ребенка в больницу. В социальных сетях пишут, что ребенок вместе с мамой переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и в какой-то момент девочка вырвалась и побежала. К счастью, 5-летняя девочка не получила серьезных травм. В больнице ребенок уже ходил самостоятельно. У нее диагностировано легкое сотрясение мозга и ушибы. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: ВК, Жесть Волгограда MAXIMUM POWER