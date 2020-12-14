Видео: момент ДТП на проспекте Обуховской обороны

Водитель снес государственный номер, марку машины и скрылся.

Около семи часов вечера в понедельник, 14 декабря, на проспекте Обуховской обороны у дома №261 произошло ДТП. Кадры с места происшествия попали в распоряжение редакции Piter.TV.



Неизвестный проехал на большой скорости и зацепил машину, которая стояла на съезде, в результате чего снес государственный номер, марку машины и скрылся. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.



Ранее мы писали, что приговор историку Олегу Соколову огласят в следующую пятницу.



Видео: Piter.TV