Около семи часов вечера в понедельник, 14 декабря, на проспекте Обуховской обороны у дома №261 произошло ДТП. Кадры с места происшествия попали в распоряжение редакции Piter.TV.
Неизвестный проехал на большой скорости и зацепил машину, которая стояла на съезде, в результате чего снес государственный номер, марку машины и скрылся. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, что приговор историку Олегу Соколову огласят в следующую пятницу.
Видео: Piter.TV
Видео: момент ДТП на проспекте Обуховской обороны
Водитель снес государственный номер, марку машины и скрылся.
Около семи часов вечера в понедельник, 14 декабря, на проспекте Обуховской обороны у дома №261 произошло ДТП. Кадры с места происшествия попали в распоряжение редакции Piter.TV.
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