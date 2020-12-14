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Видео: момент ДТП на проспекте Обуховской обороны

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Водитель снес государственный номер, марку машины и скрылся.

Около семи часов вечера в понедельник, 14 декабря, на проспекте Обуховской обороны у дома №261 произошло ДТП. Кадры с места происшествия попали в распоряжение редакции Piter.TV.

Неизвестный проехал на большой скорости и зацепил машину, которая стояла на съезде, в результате чего снес государственный номер, марку машины и скрылся. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. 

Ранее мы писали, что приговор историку Олегу Соколову огласят в следующую пятницу.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб, ДТП,

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